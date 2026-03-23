Плющев — о ситуации с Ружичкой: после развода с ИИХФ контракты в КХЛ стали пластилиновыми

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал расторжение контракта между «Спартаком» и Адамом Ружичкой. Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока.

«Со стороны крайне трудно дать точную оценку. Тут у каждого своя правда, и судить должен спортивный арбитраж, а не люди со стороны. В этой истории главная проблема в том, что, в отличие от прессы, промолчала лига. «Одобрямс» в исполнении чиновников мы услышали, а вот никаких заседаний дисциплинарных и других комитетов по делу Ружички эти люди так и не провели. Удивительно!

Уже много раз говорил, что после развода с ИИХФ контракты в КХЛ стали пластилиновыми, отсюда вся анархия. Ружичку, например, жёстко «казнили», хотя другой словак-олимпиец – защитник Гернат – продолжает спокойно играть и, подозреваю, со своим «Локомотивом» оперативно отправит красно-белых на каникулы. Вообще ситуация странная. Месяц назад мы восхищались, что наших словаков приглашают в сборную и на Олимпиаду. А теперь этот плюс для КХЛ превращён в минус», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.