«Он был феноменален». Форвард «Айлендерс» — об игре Ильи Сорокина в матче с «Коламбусом»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват высоко оценил игру вратаря Ильи Сорокина в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0). Россиянин отразил 26 бросков и оформил свой седьмой шат-аут в текущем сезоне.

«Вероятно, это была одна из самых напряжённых игр сезона для нашей команды. Это была упорная борьба на льду. Каждый внёс свой вклад сегодня вечером. Все четыре звена играли отлично, и, конечно же, Сорокин был феноменален», — цитирует Хорвата пресс-служба клуба.

Илья Сорокин повторил рекорд «Айлендерс» по числу «сухих» матчей за сезон в НХЛ. Это был 29-й «сухой» матч российского вратаря в карьере НХЛ.

