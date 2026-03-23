Козлов — о лучшей тройке регулярки КХЛ: уже обратили внимание, как их нейтрализовать
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о том, как команда будет нейтрализовывать лучшую тройку прошедшего регулярного чемпионата в составе минского «Динамо».

– Завтра для вас начинается плей-офф – стартуете в Минске. Много говорят про невероятную атмосферу на их стадионе. В этом регулярном чемпионате вы ощутили её на себе. Ожидаете, что пресловутый опыт поможет вашим игрокам справиться?
– Вы знаете, если выигрывать и проходить в следующий раунд, то нужно выигрывать и на выезде. Иногда даже лучше начинать на выезде, нежели дома. Думаю, что те игры, которые мы там провели в регулярке, хоть и сложились для нас неудачно, но они стали как раз опытом для ребят, и они будут готовы. Завтра ещё раз предупредим про хорошую атмосферу на стадионе. Но там играть приятно, а от шума трибун нужно абстрагироваться.

– У них играет лучшая тройка регулярного чемпионата КХЛ. Ищете к ней особое противоядие?
– На выезде будет сложно как-то подстраиваться, но мы уже обратили внимание, как их нейтрализовать. Будем стараться.

– Если говорить о сезонной серии, можно сказать, что она ляжет в основу анализа соперника?
– Да, конечно. Мы там сыграли неудачно. На это обратим внимание.

– К вам недавно присоединился белорусский специалист Павел Перепехин, который работал в Минске и, естественно, в курсе их дел. Ждёте от него особых советов по сопернику?
– Мы всегда общаемся. Знаете, здесь не только его опыт, но и любая подсказка от любого тренера – мы всё это собираем и используем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

