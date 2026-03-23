СКА расторг контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком

СКА расторг контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком
Хоккейный клуб СКА сообщает о расторжении контракта с Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон, сообщает пресс-служба армейцев.

Лайпсик вернулся в СКА в ноябре 2025 года. В этом сезоне на его счету 31 матч и 16 (10+6) очков. Всего в составе петербуржцев нападающий набрал 20 (12+8) очков в 52 играх.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги канадский нападающий Лайпсик стал первым хоккеистом СКА, сумевшим забросить шайбы в пяти гостевых матчах подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. Ранее шесть игроков (Антон Бурдасов дважды) забивали голы в четырёх подряд гостевых встречах регулярного сезона. Лайпсик имеет российское гражданство и не считается легионером в КХЛ.

