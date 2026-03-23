Козлов — о минском «Динамо»: у них 14 легионеров в составе. Серьёзная проверка для нас

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о противостоянии с минским «Динамо» в рамках серии первого раунда плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
– Два года подряд вы вылетали из плей-офф после поражения от «Трактора». Теперь играете с минским «Динамо», и снова Зак Фукале против вас. Есть понимание, как ему забивать?
– Конечно, мы разберём Зака. Не секрет, что надо закрывать и оказывать на него давление. Но у них и защита сбалансирована, и первая тройка больше всех забила голов. Нам есть над чем поработать.

– Довольны ли игрой спецбригад, которые в плей-офф всегда выходят на первый план?
– Последняя игра выходит за рамки, потому что там мы три минуты провели «три на пять». И многие не играли – Швец-Роговой, Уил, Сикьюра. До последней игры меня меньшинство [устраивало]. Мы его более-менее наладили. Большинство – сейчас у нас Комтуа выходит – посмотрим, куда его поставить. Думаю, что игра в большинстве/меньшинстве станет ключевым моментом.

– Многие эксперты считают, что у команд Квартальнова всегда есть лишь один план на игру. Согласны с этим мнением?
– Они играют практически одинаково, но у них 14 легионеров, если считать ещё и русских. Канадцы умеют играть всё время под давлением. Это серьёзная команда. Оставлю за скобками, как играет мой коллега и земляк, но у нас будет серьёзная проверка, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

