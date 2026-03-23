Вячеслав Козлов дал ответ на вопрос, сыграет ли Максим Комтуа в серии с минским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов дал ответ на вопрос, сыграет ли нападающий Максим Комтуа в серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо».

– Комтуа летит на выезд?

– Макс готов. Завтра он в игре.

– В регулярке он часто хватал невынужденные удаления. Как наладить его дисциплину?

– Думаю, что в плей-офф все понимают, что цена ошибки и удаления слишком высока. Я обратил внимание ещё после прошлой игры, что она подвела нас с «Ак Барсом». Будем надеяться, что ребята всё поняли.

– А с ним будет отдельная беседа или, может, уже была?

– Посмотрите завтра.

– Сыграет ли Егор Римашевский?

– Егор завтра вряд ли сыграет. В серии рассчитываем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.