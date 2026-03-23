Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов дал ответ на вопрос, сыграет ли Максим Комтуа в серии с минским «Динамо»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов дал ответ на вопрос, сыграет ли нападающий Максим Комтуа в серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Комтуа летит на выезд?
– Макс готов. Завтра он в игре.

– В регулярке он часто хватал невынужденные удаления. Как наладить его дисциплину?
– Думаю, что в плей-офф все понимают, что цена ошибки и удаления слишком высока. Я обратил внимание ещё после прошлой игры, что она подвела нас с «Ак Барсом». Будем надеяться, что ребята всё поняли.

– А с ним будет отдельная беседа или, может, уже была?
– Посмотрите завтра.

– Сыграет ли Егор Римашевский?
– Егор завтра вряд ли сыграет. В серии рассчитываем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Белорусский руководитель московского «Динамо» поделился ожиданиями от встречи с минчанами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android