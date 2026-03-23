Главная Хоккей Новости

Капитан «Динамо»: у нас плей-офф начался, когда начали «барахтаться» после Нового года

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал, в каком состоянии команда подходит к первому раунду плей-офф с минским «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
— Есть ли предвкушение от начала плей-офф? В каком состоянии команда входит в эту часть сезона?
— Предвкушение, наверное, всегда есть. Важные игры, к которым готовишься весь сезон. У нас плей-офф начался немного раньше, мне кажется. Когда мы там «барахтаться» начали после Нового года. Проблемно всё было, сейчас спокойно уже можно посмотреть, что мы наработали.

— Часто говорят, что в плей-офф совсем другой хоккей. Можно ли всё же вынести какой-то опыт из матчей в Минске? В этом сезоне они для «Динамо» совсем не удались.
— Как раз две игры в Минске и выпали на тот период, когда у нас провал начался. Оттуда выносить ничего не надо, их надо забывать.

— Есть ли смысл делать акцент на первой тройке минского «Динамо»? Потому что её называют лучшей в регулярном чемпионате. Как их сдерживать?
— Сложный вопрос. Правильная игра просто [нужна], концентрация. Никаких секретов нет, – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

