«Пускай на них это давит». Ожиганов — о статусе фаворита минского «Динамо» в серии

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов заявил, что статус фаворита серии первого раунда плей-офф будет давить на минское «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
— Игорь, можно ли сказать, что из-за большого количества североамериканцев минчане одни из самых неудобных соперников в первом раунде?
— Да я думаю, по регулярке своей игрой они показали, что они являются лидерами не из-за наличия североамериканцев, они к этому шли. Наша задача – им противостоять.

— В прошлом году вы говорили, что у команды огромный потенциал, она для больших дел. Сейчас какое ощущение? Многие эксперты отдают минскому «Динамо» очевидное предпочтение. А [московское] «Динамо» словно аутсайдер.
— Пускай на них это будет давить. Не знаю, как прокомментировать это. Я не скрываю, что мы начали «бултыхаться» после Нового года. Поэтому и эти ярлыки вешаются.

— Можно ли сказать, что тогда вам будет легче?
— Я же так и сказал сейчас: «Пускай это на них давит», – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Козлов — о минском «Динамо»: у них 14 легионеров в составе. Серьёзная проверка для нас
