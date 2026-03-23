Капитан московского «Динамо» — о «комплексе Фукале»: в жизни всё не бесконечно

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о противостоянии с вратарём минского «Динамо» Заком Фукале, который уже обыгрывал бело-голубых в плей-офф, выступая за «Трактор».

— Можно ли сказать, что начало на выезде – преимущество?

— Это точно не преимущество (смеётся). В чём это преимущество?

— В этом сезоне «Динамо» по игре на выезде в регулярке занимает третье место, а дома – только 16-е…

— Я сегодня видел эту картинку. Да не знаю, у всех ноль очков, ноль голов сейчас, всё начинается с чистого листа. Надо отбрасывать всё, что было. Внимания не обращаю на всю эту статистику.

— Как избежать «комплекса Фукале»? Он много проблем доставил «Динамо» в последние два года. Есть особый настрой?

— В жизни всё не бесконечно, – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.