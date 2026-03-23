Андрей Разин рассказал, как «Металлург» планирует играть в серии плей-офф с «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с новосибирской «Сибирью».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
– Расскажите о подготовке к плей-офф. Как основа тренировалась в Магнитогорске, пока резервисты играли в Челябинске и Ярославле? Насколько, как вы считаете, физические кондиции оптимальны перед первым матчем?
– У нас был тяжёлый отрезок, последние полтора месяца практически ни разу не было паузы больше трёх дней между играми. Было девять игр практически через день, видно было, что команда «поднаелась». Мы давно запланировали вот этот недельный цикл, было два дня выходных, два дня баллонов, и дальше поработали над тактикой.

– Матчи с «Сибирью» в концовке регулярного чемпионата были тяжёлыми. В чём видите сильные стороны соперника? Как «Металлургу» надо сыграть, чтобы навязать свою игру?
– Видно, что соперник последние два месяца, может, и больше, играет в режиме плей-офф. Эти игры показали, что команда способна терпеть, ловить на себя много шайб, она стала очень дисциплинированна. Как противостоять? Мы разобрали сильные стороны соперника – прежде всего это, конечно, их большинство. Как можно нивелировать этот компонент? Лучше не удаляться и не тратить на это силы. А так, подсказали, конечно, надо больше лезть на ворота, больше создавать проблем вратарю соперника. Банальные вещи, — цитирует Разина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Давид одолеет Голиафа! «Сибирь» пройдёт «Металлург» в плей-офф КХЛ?
