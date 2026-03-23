Разин ответил, почему убрал Ткачёва из состава на последний матч и не дал заработать бонус

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал решение оставить в запасе нападающего Владимира Ткачёва на заключительный матч регулярного чемпионата с «Локомотивом». Форварду не хватило двух очков, чтобы войти в тройку лучших бомбардиров сезона КХЛ, за попадание в которую ему полагаются большие бонусы по контракту.

– Последний матч регулярки пропустил Владимир Ткачёв. Это не позволило ему набрать очки в бомбардирской гонке. Считаете ли вы, что это может создать напряжение между вами? Обсуждали ли вы ситуацию с ним лично и как видите её со стороны?

– Конечно, обсуждали, и заранее договаривались, что в Ярославль он точно не поедет, потому что в Ярославль вся команда не ехала, весь костяк, который будет начинать серию с «Сибирью». С Вовой была проведена психологическая работа, он был к ней готов, но мы сделали всё, чтобы он набирал очки, и в том же Челябинске он играл в двух бригадах большинства и там провёл много игрового времени, но, к сожалению, очки не прилипли, но я считаю, что мы тренерским штабом всё сделали, чтобы Вова Ткачёв набрал как можно больше очков.

– Как вы считаете, как бы игрок Андрей Разин отреагировал на такую ситуацию?

– Я не знаю, как бы хоккеист Андрей Разин на это отреагировал, но в силу своего опыта я знаю, что деньги приходят и уходят, а эмоции от побед остаются на всю жизнь. Поэтому то, что Вова не заработал, у него есть время восполнить этот пробел, — цитирует Разина пресс-служба клуба.