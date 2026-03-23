Хоккей Новости

Спортивный директор «Металлурга»: команда готова к плей-офф и головой, и физикой

Спортивный директор «Металлурга»: команда готова к плей-офф и головой, и физикой
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф с новосибирской «Сибирью».

– Как оцените подготовку команды к плей-офф? Последние игры провели резервным составом, пока основной тренировался дома. Что скажете об этом этапе и насколько, на ваш взгляд, команда готова?
– Ситуация позволила нам хорошо подготовиться. Ребята немного отдохнули, побегали наши любимые баллоны, ментально перезагрузились. Считаю, что команда неплохо готова и головой, и физикой. Так что все с нетерпеньем ждём этого этапа.

– Есть ли какие-то моменты, которые вас беспокоят перед стартом плей-офф?
– На самом деле нет, самое важное и то, к чему надо прийти, чтобы мы ментально были готовы к тяжёлым играм. Мы все прекрасно знаем, что в плей-офф всё начинается с чистого листа и характер, жажда победить и горящие глаза – это определяющее. А уже на это накладываются тактика, оснащение хоккеистов и опыт, — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.

