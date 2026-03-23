Капитан «Металлурга» — о подготовке к плей-офф: к баллонам привыкли, неожиданности не было

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о подготовке команды к плей-офф, при которой игроки получили большие физические нагрузки.

– Алексей, впереди самая важная часть сезона, какой в команде настрой? Какой настрой лично у вас, ощущается ли волнение, успели ли отдохнуть за последний цикл или работу с баллонами нельзя назвать отдыхом в полной мере?

– Всё прошло в штатном режиме, подготовились. Уже третий сезон с Андреем Владимировичем, к баллонам уже привыкли, никакой неожиданности не было. Правильно сказали, в меру отдохнули, в меру потренировались, я считаю, готовы на 100% для начала важного этапа. Волнения пока что нет, но завтра, думаю, всё равно оно будет. Первая игра плей-офф – одна из самых тяжёлых, главное — её пройти, ну, прежде всего её выиграть, конечно же. Это и придаст уверенности на дальнейшие матчи, — цитирует Маклюкова пресс-служба клуба.