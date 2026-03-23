«Ак Барс» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 23 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии равный — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ».

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был казанский коллектив.