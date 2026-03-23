Главный тренер «Нефтехимика» Гришин: мы должны бороться за победу в каждой игре

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин ответил на вопросы о предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом». Первый матч состоится 24 марта в Омске.

– Если серьёзно, ожидание – выходить, играть в хоккей. Ожидание, что мы должны бороться за победу в каждой игре. Чем отличаются матчи плей-офф от регулярного чемпионата для нашей команды? Мне кажется, что у нас, наверное, у подавляющего большинства игроков опыт игры в плей-офф вообще минимальный. Поэтому для многих это первый опыт. И они с этими играми будут этот опыт приобретать.

– В каком состоянии команда? Настроение? Все ли здоровы? Насколько оптимальный состав?

– Сегодня тренировались все, кто в составе. Единственное, что Барулин из-за серьёзной травмы выбыл до конца сезона. Настроение у ребят боевое, хотят играть. Не у многих есть опыт игр в плей-офф, поэтому они с энтузиазмом заходят в эту стадию.

– «Авангард» – серьёзный соперник. За счёт чего можно будет забрать четыре матча у этой команды?

– За счёт своих сильных сторон, за счёт быстроты, скорости, за счёт агрессивности, за счёт того, что мы не должны опасаться этого противника. Мы должны стараться играть в свою игру, должны выкладываться в каждом моменте, ну и, в общем-то, выполнять кое-какие моменты, которые вот мы сегодня тренировали.

– Есть ли у вас запасной план?

– Да нет, это же хоккей, это игра. Опять же, каждая игра начинается при счёте 0:0. У каждой команды 50% шансов выиграть и проиграть. Поэтому просто выходим на каждую игру. И, как я и говорил, просто с самоотдачей, с желанием и уверенностью в своих силах. То есть не должно быть никакого пиетета перед противником. Может быть, его прочат в явные фавориты. Но здесь опять же всё показывает игра, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».