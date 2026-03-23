Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Капитан «Нефтехимика» Дергачёв рассказал о подготовке к серии плей-офф с «Авангардом»

Капитан «Нефтехимика» Дергачёв рассказал о подготовке к серии плей-офф с «Авангардом»
Капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом». Серия стартует 24 марта в Омске.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Начинается самый интересный, самый весёлый этап. Поделитесь эмоциями: какое настроение в команде, есть ли предстартовое волнение?
– Волнения пока нет. Я думаю, оно завтра придёт, уже непосредственно в день игры. А так всё в рабочем режиме: разбираем соперника, переносим всё это на лёд, готовимся и пойдём в бой.

– «Авангард» – довольно системная команда, один из фаворитов, лидер. За счёт чего можно сломать эту систему?
– В плей-офф в принципе игра непредсказуемая. Всё может поменять один игровой момент. Понятное дело, что они и по статистике в каких-то моментах лучше – мы всё это прекрасно понимаем и разбираем. А так хоккей – игра понятная, и какие-то единоборства, где-то один хит, одна драка, один гол – что угодно может повлиять на матч и на серию. Самое главное – выходить уверенными в себе и делать свою работу, — приводит слова Дергачёва пресс-служба «Нефтехимика».

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин: мы должны бороться за победу в каждой игре
