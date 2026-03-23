Капитан «Нефтехимика» Дергачёв рассказал о подготовке к серии плей-офф с «Авангардом»

Капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом». Серия стартует 24 марта в Омске.

– Начинается самый интересный, самый весёлый этап. Поделитесь эмоциями: какое настроение в команде, есть ли предстартовое волнение?

– Волнения пока нет. Я думаю, оно завтра придёт, уже непосредственно в день игры. А так всё в рабочем режиме: разбираем соперника, переносим всё это на лёд, готовимся и пойдём в бой.

– «Авангард» – довольно системная команда, один из фаворитов, лидер. За счёт чего можно сломать эту систему?

– В плей-офф в принципе игра непредсказуемая. Всё может поменять один игровой момент. Понятное дело, что они и по статистике в каких-то моментах лучше – мы всё это прекрасно понимаем и разбираем. А так хоккей – игра понятная, и какие-то единоборства, где-то один хит, одна драка, один гол – что угодно может повлиять на матч и на серию. Самое главное – выходить уверенными в себе и делать свою работу, — приводит слова Дергачёва пресс-служба «Нефтехимика».