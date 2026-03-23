Начался Кубок Гагарина — 2026

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» стартовал розыгрыш Кубка Гагарина — 2026, в первом матче серии 1/8 финала местный «Автомобилист» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Счёт в серии равный — 0-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 0
Салават Юлаев
Уфа

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.

До этой серии в истории КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались друг с другом 55 раз. В активе уфимской команды 28 побед. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

