НХЛ проведёт матчи регулярного чемпионата в Финляндии в сезоне-2026/2027

«Каролина Харрикейнз» и «Сиэтл Кракен» проведут между собой два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 в Финляндии. Команды встретятся в рамках NHL Global Series 12 и 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Игры пройдут в Хельсинки на «Veikkaus Arena», домашней арене клуба «Йокерит», который с 2014 по 2022 год выступал в Континентальной хоккейной лиге. Ранее в марте НХЛ объявила о проведении игр между «Оттавой Сенаторз» и «Чикаго Блэкхоукс» в Дюссельдорфе (Германия).

Команды НХЛ впервые сыграли в Финляндии во второй половине прошлого века, однако тогда они проводили встречи с местными клубами. Впервые страна приняла матч регулярного чемпионата лиги в 2009 году. С тех пор таких встреч было 11.