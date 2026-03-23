Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ проведёт матчи регулярного чемпионата в Финляндии в сезоне-2026/2027
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» и «Сиэтл Кракен» проведут между собой два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 в Финляндии. Команды встретятся в рамках NHL Global Series 12 и 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Игры пройдут в Хельсинки на «Veikkaus Arena», домашней арене клуба «Йокерит», который с 2014 по 2022 год выступал в Континентальной хоккейной лиге. Ранее в марте НХЛ объявила о проведении игр между «Оттавой Сенаторз» и «Чикаго Блэкхоукс» в Дюссельдорфе (Германия).

Команды НХЛ впервые сыграли в Финляндии во второй половине прошлого века, однако тогда они проводили встречи с местными клубами. Впервые страна приняла матч регулярного чемпионата лиги в 2009 году. С тех пор таких встреч было 11.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android