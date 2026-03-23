Каменский: после такого сезона кто не захочет стать новым Шипачёвым или Шарипзяновым?

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением относительно роста интереса к хоккею в России. Ранее стало известно, что общая посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ составила 5 874 018 зрителей. Рекорд прошлого сезона был улучшен на 167 тыс. человек.

– Рекорд посещаемости подтверждает рост интереса к игре?

– Это, по сути, вообще самый главный показатель. Всё, что делает КХЛ, – для зрителей: как для тех, кто на трибунах, так и для тех, кто смотрит хоккей по телевизору. Лига развивается, стремится расширять аудиторию. А чем больше аудитория, тем больше молодых ребят возьмут в руки коньки и клюшки, родители будут приводить их в хоккейные секции.

В итоге хоккей только выиграет – появятся новые звёзды, которые вскоре будут блистать на аренах КХЛ. После такого сезона кто не захочет стать новым Вадимом Шипачёвым или Дамиром Шарипзяновым? Игроки КХЛ становятся кумирами – и это здорово, – приводит слова Каменского официальный сайт КХЛ.