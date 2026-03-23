Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: после такого сезона кто не захочет стать новым Шипачёвым или Шарипзяновым?

Каменский: после такого сезона кто не захочет стать новым Шипачёвым или Шарипзяновым?
Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением относительно роста интереса к хоккею в России. Ранее стало известно, что общая посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ составила 5 874 018 зрителей. Рекорд прошлого сезона был улучшен на 167 тыс. человек.

– Рекорд посещаемости подтверждает рост интереса к игре?
– Это, по сути, вообще самый главный показатель. Всё, что делает КХЛ, – для зрителей: как для тех, кто на трибунах, так и для тех, кто смотрит хоккей по телевизору. Лига развивается, стремится расширять аудиторию. А чем больше аудитория, тем больше молодых ребят возьмут в руки коньки и клюшки, родители будут приводить их в хоккейные секции.

В итоге хоккей только выиграет – появятся новые звёзды, которые вскоре будут блистать на аренах КХЛ. После такого сезона кто не захочет стать новым Вадимом Шипачёвым или Дамиром Шарипзяновым? Игроки КХЛ становятся кумирами – и это здорово, – приводит слова Каменского официальный сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android