Нападающий «Автомобилиста» Спронг забил первый гол в Кубке Гагарина — 2026

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг стал автором первой заброшенной шайбы в Кубке Гагарина — 2026. Форвард отличился в матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:0 в пользу екатеринбургской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Спронг забил первый гол с передачи Джесси Блэкера.

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.

До этой серии в истории КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались друг с другом 55 раз. В активе уфимской команды 28 побед. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.