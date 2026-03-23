Нападающий «Автомобилиста» Спронг забил первый гол в Кубке Гагарина — 2026

Нападающий «Автомобилиста» Спронг забил первый гол в Кубке Гагарина — 2026
Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг стал автором первой заброшенной шайбы в Кубке Гагарина — 2026. Форвард отличился в матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:0 в пользу екатеринбургской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)    

На 21-й минуте Спронг забил первый гол с передачи Джесси Блэкера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.

До этой серии в истории КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались друг с другом 55 раз. В активе уфимской команды 28 побед. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.

