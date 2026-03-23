Горбунов и Родуолд подрались в матче плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов и форвард «Салавата Юлаева» Джек Родуолд устроили драку в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:0 в пользу екатеринбуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)    

На 29-й минуте встречи Горбунов сцепился с Родуолдом, хоккеисты нанесли друг другу несколько точных ударов, после чего оба завалились на лёд. По итогам эпизода игроки получили по пять минут штрафа за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.

