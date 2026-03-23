«Напомнил, что лучший хоккеист современности — русский». Третьяк — о 1000-м голе Овечкина

Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с забитым им 1000-м голом в НХЛ с учётом плей-офф. Форвард отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Поздравляю Александра Овечкина с очередным снайперским достижением. Искренне рад за нашего великого спортсмена и замечательного человека. Он опять напомнил всей планете, что лучший хоккеист современной эпохи – русский, а наша школа подготовки игроков – сильнейшая в мире. Конечно, когда Овечкин покоряет очередную вершину, ему аплодирует вся наша страна. Россия гордится успехами Александра и относится к нему с большим душевным теплом и любовью. Он заслужил эту любовь – своим патриотизмом, профессионализмом, открытостью, уважением к болельщикам и другими прекрасными душевными качествами.

На наших глазах пишется хоккейная история. 1000 шайб в НХЛ забрасывали только два хоккеиста – Гретцки в ХХ веке и Овечкин – в XXI-м. Такие голы вспоминаются десятилетиями. Хочу пожелать Александру побить все рекорды, на которые нацелится он сам. И, конечно, здоровья, сил и желания добиваться новых побед и легендарных достижений», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.