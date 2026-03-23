Плющев — о регулярке: это был один из самых скучных чемпионатов в истории КХЛ

Плющев — о регулярке: это был один из самых скучных чемпионатов в истории КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результаты минувшего регулярного чемпионата КХЛ.

«Это был один из самых скучных чемпионатов в истории КХЛ. Прежде всего потому, что он не решил главной задачи, ради которой и крутят этот 68-матчевый марафон – не подарил болельщикам борьбы за 16 кубковых путёвок. Ладно, Западная конференция, в ней у нас конкуренции за плей-офф регулярно не получается. Но в этом году рухнул и Восток – 0 кубковой интриги начиная с нового года.

У нас есть сомнительная мода постоянно сравнивать себя с НХЛ. Так вот там каждый год – мясорубка в борьбе за последние кубковые путёвки, претендентов – три-четыре на место. Мы любим свысока смотреть на европейские чемпионаты, но и там нулевой конкуренции в борьбе за плей-офф нет.

А в нашей «прорывной» лиге все обладатели кубковых путёвок, по сути, стали известны ещё в январе. Более того, 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина был готов назвать ещё осенью – максимум с одной ошибкой. И это не просто нулевой конкурс в борьбе за плей-офф. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея», – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

