Автомобилист — Салават Юлаев, результат матча 23 марта 2026 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

Дубль Спронга помог «Автомобилисту» победить «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф
Комментарии

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Автомобилиста».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)    

На 21-й минуте нападающий Даниэль Спронг забил первый гол и вывел екатеринбуржцев вперёд. На 23-й минуте Спронг удвоил преимущество хозяев, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
16 главных вопросов к участникам Кубка Гагарина — 2026
