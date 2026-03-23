Броссо и Кизимов устроили вторую драку в матче «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо и форвард «Автомобилиста» Семён Кизимов устроили драку в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счётом 2:0. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Автомобилиста».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5) 2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)
На 50-й минуте хоккеисты сцепились у ворот Владимира Галкина. Кизимов смог скинуть шлем с Броссо и повалить его на лёд. В результате оба игрока получили по пять минут штрафа за драку. Вместо Девина наказание отбывал Артур Фаизов, так как канадец получил повреждение и отправился залечивать рану.
