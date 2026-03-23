Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге. В четырёх матчах он отметился шестью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Второй звездой назван шведский форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, на счету которого 9 (4+5) очков в четырёх встречах.

Третьей звездой выбран американский нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд, набравший 8 (4+4) очков в трёх играх.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провёл 65 матчей, в которых заработал 119 (40+79) очков и возглавил список лучших бомбардиров НХЛ.

