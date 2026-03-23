Шайбу «Трактора» в ворота «Ак Барса» отменили после двух видеопросмотров

Гол «Трактора» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» отменили после двух видеопросмотров. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)    

На 11-й минуте хоккеисты челябинского клуба влезли на пятак. После небольшой суеты шайба оказалась в воротах, но арбитры сразу развели руки в стороны. Далее последовал просмотр на правильность взятия ворот. Судьи заявили, что могла быть игра рукой до гола, однако после длительного просмотра гол был засчитан.

Тренерский штаб «Ак Барса» сразу же взял запрос на помеху вратарю. После запроса определено — была помеха вратарю, вновь гола нет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

