Виктор Козлов прокомментировал сухое поражение «СЮ» в первом матче плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о сухом поражении от «Автомобилиста» (0:2) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

— Хороший матч показали обе команды: терпеливое начало, обменялись моментами во втором периоде, но хорошо сыграли вратари. Что касается моей команды: делали акцент на том, о чём договаривались до встречи: были моменты, хорошие действия в защите. Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу.

— Не слишком ли эмоциональной была игра?

— Это плей-офф. Они тоже были эмоциональны. Нервы присутствовали у обеих команд.

— Почему «Салават» до 0:2 не действовал на своих лучших качествах в атаке?

— У нас были хорошие атаки. Это плей-офф, надо терпеливо играть и ждать момента, чревато бежать с шашками наголо против такой команды, как «Автомобилист».

— Почему третий период вышел менее острым, чем второй?

— Потому что «Автомобилист» откатился, хорошо играл по счёту.

— Что случилось с Кузнецовым во втором периоде, когда он сидел на льду?

— А что происходило? Игра шла, Евгений был травмирован, не мог продолжать матч. Судьи остановили матч, чтобы избежать серьёзных повреждений.

— Лидеры «Салавата» много сыграли в третьем периоде. Они восстановятся послезавтра?

— Это плей-офф, лидеры должны играть больше, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.