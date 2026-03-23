Виктор Козлов прокомментировал сухое поражение «СЮ» в первом матче плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о сухом поражении от «Автомобилиста» (0:2) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)    

— Хороший матч показали обе команды: терпеливое начало, обменялись моментами во втором периоде, но хорошо сыграли вратари. Что касается моей команды: делали акцент на том, о чём договаривались до встречи: были моменты, хорошие действия в защите. Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу.

— Не слишком ли эмоциональной была игра?
— Это плей-офф. Они тоже были эмоциональны. Нервы присутствовали у обеих команд.

— Почему «Салават» до 0:2 не действовал на своих лучших качествах в атаке?
— У нас были хорошие атаки. Это плей-офф, надо терпеливо играть и ждать момента, чревато бежать с шашками наголо против такой команды, как «Автомобилист».

— Почему третий период вышел менее острым, чем второй?
— Потому что «Автомобилист» откатился, хорошо играл по счёту.

— Что случилось с Кузнецовым во втором периоде, когда он сидел на льду?
— А что происходило? Игра шла, Евгений был травмирован, не мог продолжать матч. Судьи остановили матч, чтобы избежать серьёзных повреждений.

— Лидеры «Салавата» много сыграли в третьем периоде. Они восстановятся послезавтра?
— Это плей-офф, лидеры должны играть больше, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

