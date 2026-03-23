Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Салаватом» в первом матче серии плей-офф

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)    

— Были небольшие переживания, чтобы команда не была скованной в первой встрече плей-офф, чтобы эмоции не захлестнули. Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за себя, за команду, проявили характер. Галкин держал команду в игре. Во втором периоде забили голы, это основной момент, в третьем периоде больше инициатива была у соперника, но выиграли первый матч.

— Ожидали, что «Салават» начнёт так терпеливо?
— Не сказал бы так. Они и агрессивно играли местами, гибко действовали. Мы готовились, смотрели прошлые игры соперника, были готовы. Во втором периоде создавали себе проблемы.

— Стал ли Спронг лидером команды? Готова ли команда играть без него?
— Никого бы не хотел выделять пока, вся команда играла сегодня. Были и блокированные броски, и драки, партнёры делали хорошие передачи, это действия всей пятёрки.

— В первом периоде был момент, когда у кого-то выпала цепочка. Это помогло победить скованность?
— Там даже две цепочки у двух хоккеистов выпали, у кого-то раньше. Наверное, помогло победить, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

