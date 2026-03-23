Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Юта» подписала трёхлетний контракт новичка с Калебом Денуаром

«Юта» подписала трёхлетний контракт новичка с Калебом Денуаром
Комментарии

«Юта Маммот» объявила о подписании трёхлетнего контракта новичка с форвардом Калебом Денуаром. Соглашение вступит в силу с начала сезона-2026/2027.

18-летний нападающий в этом сезоне набрал 78 (22+56) очков в 45 матчах за команду «Монктон Уайлдкэтс» из Юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Всего Денуар провёл 161 игру, в которых заработал 218 (77+141) очков.

Калеб также стал обладателем золотой медали в составе сборной Канады на Кубке Глинки/Гретцки 2024 года и чемпионате мира среди юниоров до 18 лет в 2024 году, а также бронзовым призёром на юниорском ЧМ-2026.

Нападающий был выбран «Ютой» в первом раунде под общим четвёртым номером на драфте НХЛ 2025 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android