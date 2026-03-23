Крикунов — о 1000 голов Овечкина: до Гретцки уже не дотянуться

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф (1016). Ранее 40-летний капитан «столичных» забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Великий игрок и великий результат. Только Гретцки и Овечкин, других таких нет. Для нашего хоккея здорово, что Саша снова на вершине. До Гретцки уже не дотянуться, потому что он, видимо, закончит в НХЛ после этого сезона. Если бы «Вашингтон» хорошо играл в плей-офф, то был бы шанс. Но Овечкин целый год устанавливает рекорды», – приводит слова Крикунова Metaratings.

Напомним, Овечкину принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах – 923.