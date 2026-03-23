Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Автомобилиста» Спронг высказался о победе над «Салаватом Юлаевым»

Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Форвард оформил дубль в этой встрече.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)    

«Хорошая командная победа, отличный старт плей-офф. Хорошо начали второй период, заставили соперника поплатиться за ошибки. Жду, что «Салават Юлаев» внесёт изменения в игру, но мы тоже будем готовы ко второй игре», — приводит слова Спронга сайт КХЛ.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android