Нападающий «Автомобилиста» Спронг высказался о победе над «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Форвард оформил дубль в этой встрече.

«Хорошая командная победа, отличный старт плей-офф. Хорошо начали второй период, заставили соперника поплатиться за ошибки. Жду, что «Салават Юлаев» внесёт изменения в игру, но мы тоже будем готовы ко второй игре», — приводит слова Спронга сайт КХЛ.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется