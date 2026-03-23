ЦСКА — СКА, результат матча 23 марта 2026 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

ЦСКА нанёс поражение СКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме
Сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу московского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)     3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)    

На 24-й минуте нападающий СКА Николай Голдобин забил первый гол. На 36-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин сравнял счёт. На 38-й минуте защитник Сергей Сапего вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Соркин восстановил равенство в счёте, оформив дубль. Игра была переведена в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник хозяев Никита Нестеров.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
16 главных вопросов к участникам Кубка Гагарина — 2026
