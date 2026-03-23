«Торпедо» выиграло первый матч серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ

Сегодня, 23 марта, в Череповце завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Торпедо».

На 29-й минуте нападающий Владислав Фирстов забил первый гол и вывел нижегородцев вперёд. На 34-й минуте форвард Никита Шавин удвоил преимущество гостей. На 44-й минуте нападающий Егор Виноградов забросил третью шайбу «Торпедо». На 57-й минуте форвард Адам Лишка сократил отставание «Северстали». На последней минуте нападающий Андрей Белевич вернул нижегородцам было преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется