Северсталь — Торпедо, результат матча 23 марта 2026 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» выиграло первый матч серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ
Сегодня, 23 марта, в Череповце завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Торпедо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 28:24 (5x5)     0:2 Шавин (Силаев) – 33:15 (5x5)     0:3 Виноградов (Науменков, Силаев) – 43:19 (5x5)     1:3 Лишка (Скоренов, Грудинин) – 56:55 (5x5)     1:4 Белевич – 59:37 (en)    

На 29-й минуте нападающий Владислав Фирстов забил первый гол и вывел нижегородцев вперёд. На 34-й минуте форвард Никита Шавин удвоил преимущество гостей. На 44-й минуте нападающий Егор Виноградов забросил третью шайбу «Торпедо». На 57-й минуте форвард Адам Лишка сократил отставание «Северстали». На последней минуте нападающий Андрей Белевич вернул нижегородцам было преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
