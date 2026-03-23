Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Трактор, результат матча 23 марта 2026 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 23 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу казанского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

На 16-й минуте нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забил первый гол. На 51-й минуте форвард «Ак Барса» Алексей Пустозёров сравнял счёт. На 56-й минуте нападающий Нэйтан Тодд вывел казанцев вперёд. На последней минуте форвард челябинской команды Виталий Кравцов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Александр Барабанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android