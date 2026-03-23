«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 23 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу казанского клуба.

На 16-й минуте нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забил первый гол. На 51-й минуте форвард «Ак Барса» Алексей Пустозёров сравнял счёт. На 56-й минуте нападающий Нэйтан Тодд вывел казанцев вперёд. На последней минуте форвард челябинской команды Виталий Кравцов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Александр Барабанов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется