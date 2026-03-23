Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Трактора» в ворота «Ак Барса»

Комментарии

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по отменённой шайбе «Трактора» в первом периоде первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:2. Игра была переведена в овертайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

«На 11-й минуте матча после отменённого взятия ворот, произведённого игроком команды «Трактор» Михаилом Горюновым-Рольгизером, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота частью тела. Взятие ворот было засчитано, так как шайба была заброшена клюшкой.

После этого главный тренер команды «Ак Барс» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено – атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android