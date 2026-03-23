Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Трактора» в ворота «Ак Барса»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по отменённой шайбе «Трактора» в первом периоде первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:2. Игра была переведена в овертайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«На 11-й минуте матча после отменённого взятия ворот, произведённого игроком команды «Трактор» Михаилом Горюновым-Рольгизером, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота частью тела. Взятие ворот было засчитано, так как шайба была заброшена клюшкой.

После этого главный тренер команды «Ак Барс» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено – атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.