Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Трактора» в ворота «Ак Барса»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по отменённой шайбе «Трактора» в первом периоде первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:2. Игра была переведена в овертайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«На 11-й минуте матча после отменённого взятия ворот, произведённого игроком команды «Трактор» Михаилом Горюновым-Рольгизером, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота частью тела. Взятие ворот было засчитано, так как шайба была заброшена клюшкой.
После этого главный тренер команды «Ак Барс» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено – атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.
23 марта 2026
-
23:10
-
22:54
-
22:45
-
22:30
-
22:24
-
22:08
-
21:45
-
21:30
-
21:26
-
21:10
-
20:44
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:06
-
19:34
-
19:29
-
19:08
-
18:46
-
18:24
-
18:04
-
17:46
-
17:22
-
17:01
-
16:36
-
16:30
-
16:20
-
16:14
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:40