Нестеров из ЦСКА стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф КХЛ среди защитников
Капитан ЦСКА Никита Нестеров набрал 59-е очко в Кубке Гагарина и стал лучшим бомбардиром-защитником в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обойдя Илью Никулина (58). Нестеров отметился результативной передачей в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина со СКА. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости идёт овертайм, счёт 2:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Овертайм 2
2 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5) 1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5) 1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5) 2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)
На 58-й минуте форвард Максим Соркин забил второй гол ЦСКА с передач Никиты Нестерова и Николая Коваленко. Таким образом, московский клуб сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.
