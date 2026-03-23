Нестеров из ЦСКА стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф КХЛ среди защитников

Капитан ЦСКА Никита Нестеров набрал 59-е очко в Кубке Гагарина и стал лучшим бомбардиром-защитником в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обойдя Илью Никулина (58). Нестеров отметился результативной передачей в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина со СКА. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости идёт овертайм, счёт 2:2.

На 58-й минуте форвард Максим Соркин забил второй гол ЦСКА с передач Никиты Нестерова и Николая Коваленко. Таким образом, московский клуб сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

