«Трактор» сравнял счёт за 20 секунд до конца 3-го периода первого матча с «Ак Барсом»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сравнял счёт в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» за 20 секунд до конца встречи. Таким образом, форвард перевёл игру в овертайм при счёте 2:2.

На последней минуте Кравцов с передач Михаила Григоренко и Андрея Светлакова восстановил равенство в счёте.

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока.