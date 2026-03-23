«Трактор» сравнял счёт за 20 секунд до конца 3-го периода первого матча с «Ак Барсом»
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сравнял счёт в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» за 20 секунд до конца встречи. Таким образом, форвард перевёл игру в овертайм при счёте 2:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5) 1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5) 2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4) 2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5) 3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)
На последней минуте Кравцов с передач Михаила Григоренко и Андрея Светлакова восстановил равенство в счёте.
По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока.
