Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» сравнял счёт за 20 секунд до конца 3-го периода первого матча с «Ак Барсом»

«Трактор» сравнял счёт за 20 секунд до конца 3-го периода первого матча с «Ак Барсом»
Комментарии

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сравнял счёт в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» за 20 секунд до конца встречи. Таким образом, форвард перевёл игру в овертайм при счёте 2:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

На последней минуте Кравцов с передач Михаила Григоренко и Андрея Светлакова восстановил равенство в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока.

«Ак Барс» вылетит в первом раунде? «Трактор» опасен даже без обороны и основного вратаря
«Ак Барс» вылетит в первом раунде? «Трактор» опасен даже без обороны и основного вратаря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android