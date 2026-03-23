Впервые в плей-офф КХЛ сезона-2025/2026 команды сыграют два овертайма

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает СКА из Санкт-Петербурга. Команды не смогли определить победителя в основное время и ушли в овертайм при счёте 2:2.

В первом овертайме счёт остался неизменным, таким образом, хоккеисты сыграют ещё один овертайм.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы каждая.