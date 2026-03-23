Впервые в плей-офф КХЛ сезона-2025/2026 команды сыграют два овертайма
В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает СКА из Санкт-Петербурга. Команды не смогли определить победителя в основное время и ушли в овертайм при счёте 2:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Овертайм 2
2 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)    

В первом овертайме счёт остался неизменным, таким образом, хоккеисты сыграют ещё один овертайм.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы каждая.

Нестеров из ЦСКА стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф КХЛ среди защитников
