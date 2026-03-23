«Нэшвилл» продлил контракт с нападающим Фёдором Свечковым на два года

«Нэшвилл Предаторз» официально объявил о заключении нового соглашения с российским нападающим Фёдором Свечковым. Контракт на общую сумму $ 2,5 млн будет рассчитан на два года.

22-летний форвард проводит свой второй сезон в Национальной хоккейной лиге. В 110 матчах россиянин отметился 11 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. В фарм-клубе «Предаторз» из АХЛ — «Милуоки Адмиралс» — в текущем сезоне Свечков записал на свой счёт пять голов и три передачи в 10 встречах.

В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает восьмое место с 75 очками после 70 игр регулярного чемпионата.