Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Корешков похвалил «Трактор» по итогам проигранного первого матча плей-офф в Казани

Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в первой встрече серии плей-офф КХЛ и похвалил свою команду.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

«Очень хороший матч, по движению, скорости, самоотдаче, увидели сегодня всё. Был азарт в глазах, но, к сожалению, овертайм был не в нашу пользу, хотя мы имели больше голевых моментов.

Предупреждали ребят, что игра в неравных составах может решить исход матча. Не сказал бы что удаления были совсем ненужные, скорее, спонтанные. Никто не хотел удаляться, но так получилось. Уверен, что в следующей встрече мы их избежим.

Вратарская линия у нас сильная, посмотрим, кто будет играть в следующем матче, посовещаемся. Что касается Григория Дронова, он проходит реабилитацию. Всё, что ему нужно, в Челябинске, поэтому решили, что будет лучше ему остаться дома», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android