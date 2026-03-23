Корешков похвалил «Трактор» по итогам проигранного первого матча плей-офф в Казани

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в первой встрече серии плей-офф КХЛ и похвалил свою команду.

«Очень хороший матч, по движению, скорости, самоотдаче, увидели сегодня всё. Был азарт в глазах, но, к сожалению, овертайм был не в нашу пользу, хотя мы имели больше голевых моментов.

Предупреждали ребят, что игра в неравных составах может решить исход матча. Не сказал бы что удаления были совсем ненужные, скорее, спонтанные. Никто не хотел удаляться, но так получилось. Уверен, что в следующей встрече мы их избежим.

Вратарская линия у нас сильная, посмотрим, кто будет играть в следующем матче, посовещаемся. Что касается Григория Дронова, он проходит реабилитацию. Всё, что ему нужно, в Челябинске, поэтому решили, что будет лучше ему остаться дома», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.