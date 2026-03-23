Зарипов в образе «Капитана Татарстана» на канатах поднялся под своды арены в Казани

«Ак Барс» перед стартом первого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ) провёл шоу, в рамках которого трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов был поднят на канатах под своды арены.

В руках экс-капитан казанского клуба держал щит в форме эчпочмака и клюшку. В качестве плаща у Зарипова был флаг Татарстана, также на голове экс-хоккеиста была надета тюбетейка с элементами символики «Ак Барса», а на ногах можно было заметить коньки в форме валенок с татарским орнаментом.

