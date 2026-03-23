Зарипов в образе «Капитана Татарстана» на канатах поднялся под своды арены в Казани

Зарипов в образе «Капитана Татарстана» на канатах поднялся под своды арены в Казани
«Ак Барс» перед стартом первого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ) провёл шоу, в рамках которого трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов был поднят на канатах под своды арены.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

В руках экс-капитан казанского клуба держал щит в форме эчпочмака и клюшку. В качестве плаща у Зарипова был флаг Татарстана, также на голове экс-хоккеиста была надета тюбетейка с элементами символики «Ак Барса», а на ногах можно было заметить коньки в форме валенок с татарским орнаментом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

