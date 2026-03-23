Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» в первом матче плей-офф с «Трактором»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Трактором» (3:2 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

«Хорошая командная победа, спасибо болельщикам за поддержку. Мы готовы к любым ситуациям, подготовка к плей-офф идёт несколько месяцев. Нужно было направить эмоции в нужное русло, не сразу это получалось. Много потерь, невынужденных ошибок, но добавили в движении, начали появляться моменты. Перевернули игру, в конце соперник смог запереть нас в зоне и сумел воспользоваться преимуществом. Были наложения, несколько пробросов, чуть подустали. Ребята знают, как надо играть, но и такие моменты случаются.

Хоккей – быстрая игра, шаг влево, шаг вправо, может быть ошибка. Она случилась, важно правильно реагировать. В овертайме важно было грамотно пользоваться лавкой, было много моментов с обеих сторон, но главное – одержали победу. Доволен командной игрой, тем как ребята играли, когда соперник владел шайбой – это тоже часть игры. Нужно правильно действовать в разных ситуациях. По сезону что-то исправляли, ребятам говорили, они всё знают», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

