Гатиятулин рассказал о разъяснительной работе судей с тренерами лиги

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о совместной разъяснительной работе с судьями перед стартом плей-офф. Ранее казанский клуб одержал победу над «Трактором» (3:2 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

«Понимали, что необходимо будет взять запрос, мы разбираем эти моменты с тренерским штабом, видеотренером. На связи с арбитрами, недавно приезжал Константин Оленин, проводил разъяснительную работу, обсуждали разные моменты. Перед стартом плей-офф было совещание с КХЛ по видео», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, во время игры между командами тренерский штаб «Ак Барса» после гола «Трактора» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра было определено, что атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет.

