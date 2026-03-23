Гатиятулин рассказал о разъяснительной работе судей с тренерами лиги

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о совместной разъяснительной работе с судьями перед стартом плей-офф. Ранее казанский клуб одержал победу над «Трактором» (3:2 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
«Понимали, что необходимо будет взять запрос, мы разбираем эти моменты с тренерским штабом, видеотренером. На связи с арбитрами, недавно приезжал Константин Оленин, проводил разъяснительную работу, обсуждали разные моменты. Перед стартом плей-офф было совещание с КХЛ по видео», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Напомним, во время игры между командами тренерский штаб «Ак Барса» после гола «Трактора» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра было определено, что атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет.
- 23 марта 2026
