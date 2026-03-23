Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о Пустозёрове: селекция — это не просто брать кого-то

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Трактором» (3:2 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина высказался об игре нападающего казанцев Алексея Пустозёрова.
«Что касается Алексея Пустозёрова, то селекция – это не просто брать кого-то, всегда идёт детальный разбор, мы смотрим на сильные качества всех ребят, и сомнений не было по нему. Кто-то входит в сезон раньше, кто-то – позже. У Алексея была непростая ситуация, но важно продолжать работать и ждать своего шанса.
У нас несколько ребят им воспользовались по ходу сезона и сейчас те, кто не попадает в состав, должны быть готовы, у них тоже будет шанс. Вышли с 14 нападающими, потому что Александр Иванов получил травму, с нами сейчас Егор Потапов из «лимитчиков», а что касается Альберта Яруллина, то принципы попадания в состав все знают, возможно, кто-то из ребят появится в следующей игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 24 марта 2026
-
00:19
-
00:13
-
00:10
-
00:06
-
00:00
- 23 марта 2026
-
23:58
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:45
-
22:30
-
22:24
-
22:08
-
21:45
-
21:30
-
21:26
-
21:10
-
20:44
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:06
-
19:34
-
19:29
-
19:08
-
18:46