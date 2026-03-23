Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о Пустозёрове: селекция — это не просто брать кого-то

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Трактором» (3:2 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина высказался об игре нападающего казанцев Алексея Пустозёрова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

«Что касается Алексея Пустозёрова, то селекция – это не просто брать кого-то, всегда идёт детальный разбор, мы смотрим на сильные качества всех ребят, и сомнений не было по нему. Кто-то входит в сезон раньше, кто-то – позже. У Алексея была непростая ситуация, но важно продолжать работать и ждать своего шанса.

У нас несколько ребят им воспользовались по ходу сезона и сейчас те, кто не попадает в состав, должны быть готовы, у них тоже будет шанс. Вышли с 14 нападающими, потому что Александр Иванов получил травму, с нами сейчас Егор Потапов из «лимитчиков», а что касается Альберта Яруллина, то принципы попадания в состав все знают, возможно, кто-то из ребят появится в следующей игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» в первом матче плей-офф с «Трактором»
Все новости RSS

