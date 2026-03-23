Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: хотели уйти от зависимости от одного-двух звеньев
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о распределении игрового времени между звеньями в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:2 ОТ).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5) 1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5) 2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4) 2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5) 3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)
«Каждый из ребят делает всё возможное для победы. Решили внести чуть свежести в линию, дали игровое время Радэлю Замалтдинову, в то же время и Артур Бровкин выходил в меньшинстве.
Хоккей – это командная работа, мы хотели уйти от зависимости от одного-двух звеньев, распределяли время равномерно. В прошлом сезоне основная часть голов приходилась на несколько ребят, а когда у нас от каждого звена выше угроза – нас уже сложнее закрывать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
