Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: хотели уйти от зависимости от одного-двух звеньев

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о распределении игрового времени между звеньями в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:2 ОТ).

«Каждый из ребят делает всё возможное для победы. Решили внести чуть свежести в линию, дали игровое время Радэлю Замалтдинову, в то же время и Артур Бровкин выходил в меньшинстве.

Хоккей – это командная работа, мы хотели уйти от зависимости от одного-двух звеньев, распределяли время равномерно. В прошлом сезоне основная часть голов приходилась на несколько ребят, а когда у нас от каждого звена выше угроза – нас уже сложнее закрывать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.