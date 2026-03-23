Уроженец Челябинской области Пустозёров высказался об игре с «Трактором» в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров поделился эмоциями после первого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ). Форвард является уроженцем Челябинской области.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

«В плей-офф повышается градус ответственности, любая твоя ошибка может привести к проигрышу. Поэтому нужно уметь с этим совладать. Кто сумеет справиться с этой ответственностью в плей-офф, тот в нужный момент сможет принести пользу команде. Игра может идти очень долго, нам уже ничего нельзя было с этим поделать. Думали, что будет овертайм, а может, и не один. Не было никакого негатива в раздевалке, после третьего периода все сплотились друг за друга и верили, что сможем победить.

Никакой принципиальности [в этой серии], я уже очень давно уехал из Челябинска, не играл за команду на взрослом уровне. Я воспитанник челябинского хоккея, но это не имеет никакого значения сейчас. Единственное, наверное, на играх в Челябинске будет поддержка моей семьи, будет приятно. В хоккейном плане мне принципиально лишь то, что это наш первый соперник в плей-офф, ничего личного.

Радэль Замалтдинов – красавец, я прекрасно понимаю, когда ты не с первых минут начинаешь матч, много игр пропускаешь. Он вышел и дал нужную энергию, старался, боролся, у нас были моменты в атаке. Я очень рад за него», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о Пустозёрове: селекция — это не просто брать кого-то
