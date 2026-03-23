Главный тренер СКА Ларионов высказался о поражении от ЦСКА в первом матче серии плей-офф

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

— Хорошее начало серии, напряжённое. Два овертайма, к сожалению, не удалось победить, но горжусь ребятами. Где-то чуть-чуть не повезло, но это только начало. Сейчас главное – восстановиться и выйти на вторую игру.

— Можно ли сказать, что оборона могла поберечь Плешкова, у него было слишком много работы? И зарекомендовал ли он себя как первый номер?

— В течение сезона мы использовали двух вратарей. Сейчас не будем делать выводов. Наверное, это самый длинный матч у Плеша. Нужно завтра всё взвесить, обсудить и в среду решить, кто играет дальше.

— В овертайме у вас был только один явный момент, преимущество ЦСКА было более очевидно.

— Мы играли в 11 нападающих, порой переходили на три звена. Усталость была, но это часть игры, когда надо доставать из себя лишнюю энергию. Сыграть полтора овертайма – это непросто. Сейчас нужно спокойно перевести дыхание, провести спокойную ночь. У нас есть 48 часов на восстановление, чтобы выйти и выиграть следующий матч, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.