Главный тренер СКА Ларионов высказался о поражении от ЦСКА в первом матче серии плей-офф

Главный тренер СКА Ларионов высказался о поражении от ЦСКА в первом матче серии плей-офф
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)     3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)    

— Хорошее начало серии, напряжённое. Два овертайма, к сожалению, не удалось победить, но горжусь ребятами. Где-то чуть-чуть не повезло, но это только начало. Сейчас главное – восстановиться и выйти на вторую игру.

— Можно ли сказать, что оборона могла поберечь Плешкова, у него было слишком много работы? И зарекомендовал ли он себя как первый номер?
— В течение сезона мы использовали двух вратарей. Сейчас не будем делать выводов. Наверное, это самый длинный матч у Плеша. Нужно завтра всё взвесить, обсудить и в среду решить, кто играет дальше.

— В овертайме у вас был только один явный момент, преимущество ЦСКА было более очевидно.
— Мы играли в 11 нападающих, порой переходили на три звена. Усталость была, но это часть игры, когда надо доставать из себя лишнюю энергию. Сыграть полтора овертайма – это непросто. Сейчас нужно спокойно перевести дыхание, провести спокойную ночь. У нас есть 48 часов на восстановление, чтобы выйти и выиграть следующий матч, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии
