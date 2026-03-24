«Кое-что отправим в КХЛ, Анисимову. Масса вопросов». Ларионов — о судействе в матче с ЦСКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о судействе в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3 ОТ).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5) 1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5) 1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5) 2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5) 3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)
— Три удаления за овертаймы, это потеря концентрации на фоне усталости?
— Можно по-разному трактовать. Не хочется, чтобы эта серия началась с жалоб или оправданий в плане судейского корпуса. Конечно, усталость будет у любого игрока, когда много играешь. Ожидаешь, что будут более суровые решения в плане серьёзных удалений. Я не могу судить арбитров, шкала их видения удалений не в наших руках. Кое-какие вещи отправим в лигу, главному арбитру Анисимову. Масса вопросов есть, но это не тема обсуждения на пресс-конференции, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
