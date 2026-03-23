Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 23 марта 2026 года

Сегодня, 23 марта, состоялись четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Горняк-УГМК» – «Молот» — 2:1;

«Югра» – «Барс» — 4:2;

«Химик» – «Ижсталь» — 4:2;

«Рязань-ВДВ» – «Рубин» — 1:0.

Пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. ЦСК ВВС (Самара) — 1-0.

2. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 15. «Барс» (Казань) — 1-0.

3. «Нефтяник» (Альметьевск) — 14. «Дизель» (Пенза) — 1-0.

4. «Химик» (Воскресенск) — 13. «Ижсталь» (Ижевск) — 1-0.

5. «Магнитка» (Магнитогорск) — 12. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1-0.

6. «Рязань-ВДВ» (Рязань) — 11. «Рубин» (Тюмень) — 1-0.

7. «Омские Крылья» (Омск) — 10. «Челмет» (Челябинск) — 0-1.

8. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 9. «Молот» (Пермь) — 1-0.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.